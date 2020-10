Oggi 21.994 nuovi casi in Italia. I morti sono 221. Il presidente della Fifa Infantino positivo

La Redazione24

,

martedì 27 Ottobre 2020.

Sono stati eseguiti oltre 174mila tamponi. Il numero dei ricoveri è salito di 958 unità, di cui 127 in terapia intensiva. Il presidente dell’organo calcistico ha “sintomi lievi”. I dilettanti, con un referendum, hanno scelto di non fermare il torneo



