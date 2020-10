Ronaldo oggi l’esito del tampone: Messi e la Juve in attesa

Ronaldo oggi l’esito del tampone: Messi e la Juve in attesa Il Barcellona arriva in Italia proprio mentre CR7 dovrebbe sapere se potrà o meno essere in campo: senza di lui la Juve passa dal 73% al 50% di vittorie… continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

martedì 27 Ottobre 2020.

Il Barcellona arriva in Italia proprio mentre CR7 dovrebbe sapere se potrà o meno essere in campo: senza di lui la Juve passa dal 73% al 50% di vittorie…



