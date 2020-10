Dal Psr 4 milioni e mezzo per i servizi di consulenza agli agricoltori

L’assessore Gallo: «Al lavoro per favorire la competitività delle aziende dell’agroalimentare»

La Redazione

Catanzaro,

mercoledì 28 Ottobre 2020.

Favorire i processi di innovazione nelle aziende agroalimentari, per

rendere l’economia rurale calabrese più competitiva e sostenibile.

Questo l’obiettivo della misura 2 del Psr Calabria “servizi di

consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende

agricole”, di cui sul portale istituzionale dell’autorità di gestione è

stata pubblicata la graduatoria provvisoria, relativamente

all’intervento 2.1.1, “erogazione di servizi di consulenza”, per

l’annualità 2019.

Ne dà notizia l’assessore regionale all’Agricoltura, Gianluca Gallo,

annunciando che il lavoro della commissione di valutazione del

dipartimento Agricoltura si è concluso con la dichiarazione di

ammissibilità di 25 domande, 17 delle quali in posizione utile per

conseguire il finanziamento richiesto, per una spesa complessiva pari a

4.451.053,33 euro.

«Si tratta di una misura importante – spiega l’assessore Gallo – in

quanto finalizzata a favorire la competitività degli imprenditori

calabresi, con ricadute positive sull’economia regionale. L’ausilio di

tecnici e professionisti incentiverà l’adozione di scelte consapevoli e

attente nei confronti dell’ambiente, a tutela della biodiversitÃ

regionale. Al contempo, si punterà ad orientare le aziende, comprese le

start-up dei giovani, verso modalità di lavoro innovative, che

favoriscano un migliore posizionamento dei loro prodotti sui mercati».

I beneficiari delle risorse stanziate sono enti o organismi fornitori

di servizi di consulenza regolarmente accreditati, che avranno il

compito di promuove l’erogazione di servizi di consulenza diretti ad

agricoltori, giovani agricoltori, silvicoltori e altri gestori del

territorio, piccole e medie imprese insediate nelle aree rurali,

attraverso l’impegno di tecnici e professionisti specializzati. Il

sostegno sarà erogato come contributo pubblico in conto capitale.

Entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria

provvisoria è data facoltà di proporre eventuali istanze di riesame per

la ridefinizione della propria posizione, motivate e documentate,

esclusivamente a mezzo posta certificata.

