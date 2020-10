Dalla Svezia: “La Juve sfida le big di Premier per il baby talento Johannesson”

Dalla Svezia: “La Juve sfida le big di Premier per il baby talento Johannesson” Secondo i media svedesi i bianconeri si sarebbero mossi per il diciassettenne del Norrköping, ma in Premier il suo talento non è passato inosservato continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

mercoledì 28 Ottobre 2020.

Secondo i media svedesi i bianconeri si sarebbero mossi per il diciassettenne del Norrköping, ma in Premier il suo talento non è passato inosservato



