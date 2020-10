Gaffe di Cristiano: “Il tampone? Una ca….a!”. Ma poi cancella il commento

mercoledì 28 Ottobre 2020.

Gaffe di Cristiano: “Il tampone? Una ca….a!”. Ma poi cancella il commento

Il portoghese ha postato una foto in vista della partita tra Juve e Barça, sfogandosi in un commento sull’ennesimo test per il Covid-19 risultato positivo. Ma i tifosi non la prendono bene e lui rimuove il commento



