Il presidente ff della Provincia di Crotone sulla visita dell’assessore regionale all’ambiente Sergio De Caprio

La nota dell’Avv. Simone Saporito, Presidente f.f. della Provincia di Crotone

La Redazione

Crotone,

giovedì 29 Ottobre 2020.

La presenza dell’assessore De Caprio a Crotone per un

sopralluogo nei siti da bonificare è frutto di un’interlocuzione voluta e

cercata dalla consigliera regionale on. Flora Sculco.

All’assessore chiediamo attenzione per la questione ambientale, per la bonifica dei siti industriali, ma non solo. Attenzione per la città di Crotone, ma non solo.

Un’attenzione

ed una sensibilità necessarie perché il territorio, l’intero territorio

provinciale, merita finalmente attenzione e tutela.

L’avvio

di processi e l’attuazione di programmi ed interventi che devono

restituire sicurezza, tranquillità e fiducia nel futuro.

L’auspicio

è che si intraprenda insieme, facendo rete e lavorando ciascuno per le

proprie competenze e prerogative per raggiungere il medesimo obiettivo :

la tutela del territorio e quindi della salute delle nostre comunità .

© RIPRODUZIONE RISERVATA