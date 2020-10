Occhi sgranati, esultante strozzate e…: Morata, è una maledizione!

Occhi sgranati, esultante strozzate e…: Morata, è una maledizione! Record negativo per l’attaccante spagnolo della Juventus durante la partita persa per 2-0 in casa contro il Barcellona: tre gol annullati dal Var per fuorigioco. Le immagini più significative delle sue reazioni continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

giovedì 29 Ottobre 2020.

Record negativo per l’attaccante spagnolo della Juventus durante la partita persa per 2-0 in casa contro il Barcellona: tre gol annullati dal Var per fuorigioco. Le immagini più significative delle sue reazioni



