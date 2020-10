Pirlo: “La Juve è in costruzione. E in questo momento siamo contati”

Pirlo: “La Juve è in costruzione. E in questo momento siamo contati” L’allenatore bianconero: “Questa sconfitta ci farà crescere, dobbiamo migliorare molto per arrivare al livello del Barcellona” continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

giovedì 29 Ottobre 2020.

Pirlo: “La Juve è in costruzione. E in questo momento siamo contati”

L’allenatore bianconero: “Questa sconfitta ci farà crescere, dobbiamo migliorare molto per arrivare al livello del Barcellona”



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA