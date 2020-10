Vanaken risponde a Correa: una Lazio dimezzata resiste e pareggia in Belgio

Vanaken risponde a Correa: una Lazio dimezzata resiste e pareggia in Belgio I biancocelesti vanno in vantaggio con l’argentino ma vengono ripresi da un rigore. Debutta il giovane Czyz, Caicedo out per infortunio continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

giovedì 29 Ottobre 2020.

Vanaken risponde a Correa: una Lazio dimezzata resiste e pareggia in Belgio

I biancocelesti vanno in vantaggio con l’argentino ma vengono ripresi da un rigore. Debutta il giovane Czyz, Caicedo out per infortunio



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA