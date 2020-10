Marina di Strongoli vuole il suo Bancomat!

Raccolta firme promossa dall’Associazione Forever Young

La Redazione

Strongoli,

venerdì 30 Ottobre 2020.

Da lunedi prossimo sarà possibile in molte attività commerciali di Strongoli, Marina di Strongoli e Torre Melissa (Ecobolle Frontera) aderire alla raccolta firme promossa dall’associazione Forever Young.

Installare lo sportello bancomat a Marina di Strongoli non è più un sogno irraggiungibile. Il bancomat è un servizio molto importante sia per i residenti, sia per i villeggianti.

Non si può attreversare la s.s.106 per recarsi al primo bancomat disponibile, è estremamente pericoloso. “Ho sentito telefonicamente il direttore Ubi Banca di Strongoli ,Serafino Turco, il quale mi ha dato la disponibilità per avviare la richiesta di installazione del bancomat a Marina di Strongoli. È importante raggiungere un consistente numero di firme, commenta il presidente dell’associazione Forever Young Ercole Caligiuri, uniamoci e dimostriamo di essere collaboranti, come lo siamo stati per il grande successo ottenuto con la raccolta fondi per i defibrillatori.

