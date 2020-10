Spezia-Juve: Davide contro Golia, in 100 anni la Signora non ha mai vinto!

Spezia-Juve: Davide contro Golia, in 100 anni la Signora non ha mai vinto! I liguri possono vantare un incredibile primato: sono l’unica squadra dell’attuale Serie A che non ha mai perso in campionato contro i torinesi continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

venerdì 30 Ottobre 2020.

