Cairo ricoverato: "Sto bene, ma state attenti. Virus da non sottovalutare" Il primo bollettino dell'Ospedale San Paolo di Milano dopo il ricovero di ieri: "Febbre non elevata, non necessita di ossigenoterapia"

sabato 31 Ottobre 2020.

Cairo ricoverato: “Sto bene, ma state attenti. Virus da non sottovalutare”

Il primo bollettino dell’Ospedale San Paolo di Milano dopo il ricovero di ieri: “Febbre non elevata, non necessita di ossigenoterapia”



