Istituzione Garante infanzia e adolescenza, il presidente Rizzo del club Apollo Aleo "Kiwanis" di Cirò Marina scrive ai sindaci del comprensorio cirotano

Lettera è stata indirizzata ai sindaci di Cirò Marina, Melissa, San Nicola dell'Alto, Cirò e Carfizzi

Oscare Grisolia

Cirò Marina,

sabato 31 Ottobre 2020.

Carlo Rizzo, presidente del club Apollo Aleo ‚ÄúKiwanis‚ÄĚ di Cir√≤ Marina, ha inoltrato una lettera ai Sindaci del comprensorio cirotano per chiedere ¬†l’istituzione del¬†Garante dell‚ÄôInfanzia e dell‚Äôadolescenza¬†nei rispettivi comuni. Un atto sottoposto alla loro attenzione In occasione del KIWANIS ONE DAY ‚ÄúUn Club, Una Citt√†, Un Garante‚ÄĚ. La lettera √® stata indirizzata ai sindaci di¬†¬† Cir√≤¬†¬† Marina,¬†¬† Melissa, San Nicola dell‚ÄôAlto, Cir√≤ e Carfizzi. La proposta¬† √® nata per l‚Äôavvicinarsi della giornata internazionale dedicata alle celebrazioni per l‚Äôistituzione della¬† ¬†Convenzione sui Diritti del Fanciullo stipulata a New York il 20 novembre 1989 e ratificata in Italia con la legge n.176/91 che prevede, all’art. 18 comma 2, che¬†¬† ‚Äúal¬†¬† fine¬†¬† di¬†¬† garantire¬†¬† e¬†¬† di¬†¬† promuovere¬†¬† i¬†¬† diritti¬†¬† enunciati¬†¬† nella¬† Convenzione,¬† gli¬†¬† Stati¬†¬† parti¬† accordano¬†¬† gli¬†¬† aiuti¬†¬† appropriati¬†¬† ai¬† genitori¬†¬† ed¬† ai rappresentanti¬†¬† legali¬†¬† del¬†¬† fanciullo¬†¬† nell’esercizio¬†¬† della¬†¬† responsabilit√†¬†¬† che incombe loro di allevare il fanciullo e provvedono alla creazione di istituzioni, istituti e servizi incaricati di vigilare sul benessere del fanciullo‚ÄĚ. Per svolgere questo¬†¬† compito¬†¬† √®¬†¬† stata¬†¬† istituita¬†¬† l’Autorit√†¬†¬† Garante¬†¬† dei¬†¬† diritti¬†¬† dell’infanzia¬†¬† e dell’adolescenza¬† il 22 giugno 2011. Una figura considerata in tutto il mondo uno degli strumenti pi√Ļ importanti¬†¬† per¬†¬† la¬†¬† protezione¬†¬† dei¬†¬† diritti¬†¬† e¬†¬† degli¬†¬† interessi¬†¬† dei¬†¬† minori.¬†¬† Per supportare tale figura, in Italia, molti Comuni si sono dotati della figura del Garante dei diritti dell‚Äôinfanzia e dell‚Äôadolescenza locale che svolge la propria attivit√† in piena libert√† ed indipendenza, non √® sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale e che ha il compito di garantire il rispetto e l‚Äôattuazione dei diritti dei bambini e delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze presenti¬†¬† sul¬†¬† territorio¬†¬† comunale,¬†¬† vigilando,¬†¬† accogliendo¬†¬† segnalazioni, promuovendo iniziative e altro. Presente da molti decenni in Italia, il Kiwanis International Distretto Italia San Marino¬†¬† realizza, insieme¬†¬† ai¬†¬† i¬†¬† Club¬†¬† locali¬†¬† aderenti,¬†¬† service,¬†¬† iniziative¬†¬† e manifestazioni¬†¬† ed¬†¬† opera¬†¬† perch√©¬†¬† siano¬†¬† rispettati¬†¬† i¬†¬† diritti¬†¬† dell‚Äôinfanzia¬†¬† e dell‚Äôadolescenza. Anche in collaborazione con le Autorit√† competenti. ¬†‚Äú√ą¬†¬† per¬†¬† questo¬†¬† motivo , scrive Rizzo, ¬†¬†che,¬†¬† oggi,¬†¬† ci¬†¬† permettiamo¬†¬† di¬†¬† offrire¬†¬† ai¬†¬† Comune, ¬†¬†¬†la¬†¬† nostra¬†¬† collaborazione¬†¬† affinch√©¬†¬† possa¬†¬† dotarsi¬†¬† della¬†¬† figura¬†¬† del Garante¬†¬† dei¬†¬† diritti¬†¬† dell‚Äôinfanzia¬†¬† e¬†¬† dell‚Äôadolescenza¬†¬† comunale,¬†¬† sulla¬†¬† scorta¬†¬† di quanto gi√† fatto in tanti comuni italiani. Una figura, quella del Garante dei diritti dell‚Äôinfanzia e dell‚Äôadolescenza, che opera a titolo gratuito e che potrebbe fornire un valido supporto nella gestione di¬†¬† molti¬†¬† settori nel rispetto delle norme¬†¬† che¬†¬† riguardano¬†¬† i¬†¬† minori¬†¬† approvate¬†¬† dal¬†¬† Governo¬†¬† nazionale¬†¬† e ¬†¬†dalla Regione,¬†¬†¬†¬† all‚Äôattuazione¬†¬†¬†¬† della¬†¬†¬†¬† ‚ÄúConvenzione¬†¬†¬†¬† internazionale¬†¬†¬†¬† sui¬†¬†¬†¬† diritti dell‚Äôinfanzia¬†¬† e¬†¬† dell‚Äôadolescenza‚Ä̬†¬† fino¬†¬† al¬†¬† Codice¬†¬† del¬†¬† Diritto¬†¬† del¬†¬† Minore¬†¬† alla Salute e ai Servizi Sanitari, oggi pi√Ļ che mai importante visto il momento di crisi.‚ÄĚ

Un’iniziativa importante e significativa a favore dell’infanzia e dell’adolescenza che già, negli anni scorsi è stata posta all’attenzione della società civile e Istituzionale con importanti convegni svoltosi presso il teatro Alikia della città che ha visto la presenza del già garante Marilina Intrieri e assessori regionali. Un’iniziativa quella del Kiwanis che andrebbe accolta e rafforzata con la partecipazione di tutte le istituzioni istituzionali e sociali.

