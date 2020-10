La partita di Yokohama con 32.000 tifosi tracciati: esperimento per le Olimpiadi

sabato 31 Ottobre 2020.

La partita di Yokohama con 32.000 tifosi tracciati: esperimento per le Olimpiadi

Telecamere ad alta precisione, dispositivi di monitoraggio dell’anidride carbonica e macchine per la misurazione della velocità del vento come risposte e contromisure contro il Coronavirus



