La Redazione24

,

sabato 31 Ottobre 2020.

Leclerc: “Avrei potuto fare di più, in gara darò tutto”. Vettel: “Sarà dura sorpassare”

Il monegasco della Ferrari non soddisfatto del 7° posto: “Gasly è vicino, forse è colpa mia. Ora conta far lavorare bene le gomme”. Seb: “Ho spremuto la macchina ma siamo bloccati su quei tempi”



