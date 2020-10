LIVE Inter-Parma 0-0: calcio d’angolo per i nerazzurri, prima iniziativa

LIVE Inter-Parma 0-0: calcio d’angolo per i nerazzurri, prima iniziativa Out Lukaku, Conte sceglie Darmian ed Eriksen. Liverani con Gervinho e Cornelius, debutta un 2002 in difesa continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

sabato 31 Ottobre 2020.

LIVE Inter-Parma 0-0: calcio d’angolo per i nerazzurri, prima iniziativa

Out Lukaku, Conte sceglie Darmian ed Eriksen. Liverani con Gervinho e Cornelius, debutta un 2002 in difesa



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA