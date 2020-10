Per Conte c’è Perisic insieme a Lautaro, titolare Eriksen. Lazio a 4 in difesa

Per Conte c’è Perisic insieme a Lautaro, titolare Eriksen. Lazio a 4 in difesa Nei nerazzurri Barella torna in mediana, Ranocchia in difesa. Malinovskiy dal 1′ contro il Crotone continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

sabato 31 Ottobre 2020.

Per Conte c’è Perisic insieme a Lautaro, titolare Eriksen. Lazio a 4 in difesa

Nei nerazzurri Barella torna in mediana, Ranocchia in difesa. Malinovskiy dal 1′ contro il Crotone



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA