Tirocinanti in servizio al Comune di Cirò Marina in protesta davanti la Prefettura di Crotone

Ci auguriamo -afferma una rappresentante- che questa situazione precaria finisca e che i tirocinanti un giorno si vedono riconosciuti di un diritto che è quello del lavoro

Crotone,

sabato 31 Ottobre 2020.

Nella giornata del 28 Ottobre 2020, si è tenuto presso la Prefettura di Crotone, una Manifestazione per difendere i diritti dei Tirocinanti, soprattutto alla luce del nuovo DPCM, che vede gli stessi ritrovarsi senza sostegno al reddito.

Davanti la Prefettura, vi era una rappresentanza dei tirocinanti che presta servizio presso il Comune di Cirò Marina, il quale hanno manifestato il Diritto al Lavoro ad oggi non riconosciuto se non da un piccolo riconoscimento, il quale non dà nessuna dignità alla persona umana. Questo DPCM prevederebbe la sospensione dei tirocini nel mese di Novembre e di conseguenza la perdita del sussidio cosa che molti lavoratori, monoreddito, non possono permettersi.

Il Prefetto di Crotone ha rassicurato i presenti e inoltrera’ la richiesta, alla Regione Calabria e al Governo, di non sospendere il tirocinio oppure di erogare un sussidio qualora le Aree diventassero zona rossa e i tirocinanti si troverebbero a dover stare a casa.

