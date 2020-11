Balogh atterra Perisic in area: Piccinini e Var, doppio errore a San Siro

Balogh atterra Perisic in area: Piccinini e Var, doppio errore a San Siro Per l’arbitro forlivese è una serata no: episodio principe il rigore non assegnato all’Inter continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

domenica 01 Novembre 2020.

Balogh atterra Perisic in area: Piccinini e Var, doppio errore a San Siro

Per l’arbitro forlivese è una serata no: episodio principe il rigore non assegnato all’Inter



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA