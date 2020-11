Buon compleanno Pro Loco di Strongoli, l’associazione oggi compie 48 anni

L’Associazione compie 48 anni ed intende ricordarlo insieme con la Città ed i cittadini nella giornata dedicata a Tutti i Santi

La Redazione

Strongoli,

domenica 01 Novembre 2020.

Si celebra oggi la storia, le invenzioni, le iniziative, le tradizioni e la vita di una delle associazioni più longeve e attive di Strongoli e d’Italia.

Esattamente nel pomeriggio del 1 novembre del 1972, a Crotone, si costituì dinanzi il notaio Aldo Cerrelli l’associazione denominata Pro Loco di Strongoli. L’associazione venne fondata per favorire lo sviluppo socio economico cavalcando l’onda del turismo, l’associazione era da Statuto sottoposta a vigilanza da parte del Ministero del Turismo e dello Spettacolo. Oggi desideriamo ringraziare proprio quei 25 Soci che nel pomeriggio di novembre del 1972 hanno dato vita a quest’associazione. Nel 2022 in occasione del 50° compleanno, ci auguriuamo in situazioni sanitarie migliori per il Covid 19, ci piacerebbe festeggiarlo insieme a tutte le 24 Pro Loco della provincia di Crotone, insieme all’Unpli provinciale e regionale. Dovrà essere una grande festa, una giornata memorabile che coinvolga tutti insieme il mondo del volontariato e della promozione sociale. Intanto nella giornata di oggi ci preme ringraziare i nostri 25 Soci fondatori, coloro i quali hanno creato questa bella realtà : Avv. Gallo Salvatore (classe 1928), Grandinetti Gennaro (1934), Iaconetti Francesco (1930), Pilato Iondolino (1931), Cerenzia Giuseppe (1922), Russo Francesco (1929), Russo Vincenzo (1930), Iuzzolini Giuseppe (1934), Lettieri Giuseppe (1931), Fiorita Antonio (1927), Alviggi Oreste (1921), Falcone Ennio (1931), Marasco Giuseppe (1919), Lettieri Andrea (1916), Costa Giuseppe (1929), geom. Greco Leopoldo (1939), Avv. Iannotta Salvatore (1943), Avv. Gallo Francesco (1928), Dr. Lucente Raffaele (1941), prof. Calizzi Michele (1941) , Dr. Russo Felice (1941), prof. Cortese Alfredo (1932), Rev. Pignatari Nicodemo (1920), Dr. Perri Giuseppe (1930), Mons. Alfonso Siniscalco (1945). Sono stati proprio loro i 25 Soci fondatori che portarono per la prima volta a Strongoli la Pro Loco. Abbiamo voluto ricordarli tutti e soprattutto ringraziarli per la loro pregevole iniziativa che dal 1972 è stata portata avanti anche grazie a tutti i Presidenti, i Soci ed i cittadini. Un plauso va anche a tutti i volontari, alle associazioni, alle parrocchie che tanto si prodigano e contribuiscono a sostenere insieme a tutti noi l’immagine di Strongoli, ed un invito a quanti in futuro vorranno prestare la loro collaborazione nell’associazione aperta a tutti e senza discriminazioni sociali.

L’impegno nostro continuerà per gli anni a venire convinti che l’associazione è una risorsa per il territorio e soprattutto per la comunità di Strongoli.

Ed allora in attesa del cinquantesimo…..48 anni sono un traguardo importante che ci troveranno pronti per altre nuovi mete.

Buon compleanno Pro Loco: buon compleanno Strongoli.

Firmato:

Il Direttivo : Leonardo Zito (Presidente), Erminia Principe, Gianni LeRose; Salvatore Stranieri, Eugenia Garritani, Teresa Miglio, Francesco Guercio.

Il collegio dei Revisori: Pietro Gallo, Luigi Zito, Francesco Zito

