Commemorazione dei defunti, gli orari e le regole di accesso al cimitero di Cirò Marina

Lo rende noto il consigliere delegato del Comune di Cirò Marina, Giuseppe Strancia

La Redazione

Cirò Marina,

domenica 01 Novembre 2020.

In occasione della festività di ognissanti e in ossequio ai giorni dedicati al ricordo dei cari defunti, -afferma Strancia- vi ricordiamo in riferimento all’ordinanza 80/2020 del Vice Presidente della Regione Calabria, le linee guida per accedere in sicurezza all’area cimiteriale comunale:

Apertura dalle ore 8:00 alle 17:00;

Ai due cancelli d’ingresso, il personale autorizzato, provvederà alla misurazione della temperatura ed alla sanificazione delle mani;

Ingresso se provvisti di mascherina;

Mantenimento delle distanze di sicurezza fuori e dentro l’aria cimiteriale.

Ringraziando sin d’ora i volontari ed il personale che hanno reso possibile tutto ciò, chiediamo la collaborazione e la comprensione di tutti i cittadini, nel voler seguire i protocolli e le indicazioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA