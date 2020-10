Conte: “Parma cinico, noi no. Abbiamo dominato, ma se non segni…”

Conte: “Parma cinico, noi no. Abbiamo dominato, ma se non segni…” Il tecnico nerazzurro dopo il 2-2 a San Siro contro i gialloblù: “In avanti abbiamo creato molto, ma se non segni non vinci. Serve cattiveria” continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

domenica 01 Novembre 2020.

