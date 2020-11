Il gol di Kessie, l’acrobazia di Ibra e… Udinese-Milan in un minuto

Il gol di Kessie, l’acrobazia di Ibra e… Udinese-Milan in un minuto La prodezza dello svedese vale la quinta vittoria stagionale in Serie A per i rossoneri. Per gli uomini di Pioli è il 24° risultato utile consecutivo continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

domenica 01 Novembre 2020.

La prodezza dello svedese vale la quinta vittoria stagionale in Serie A per i rossoneri. Per gli uomini di Pioli è il 24° risultato utile consecutivo



