Lazio, pazzesco 4-3 in casa del Torino: pari di Immobile al 95′, decide Caicedo al 98′!

Lazio, pazzesco 4-3 in casa del Torino: pari di Immobile al 95′, decide Caicedo al 98′! I biancocelesti passano in vantaggio con Pereira, Bremer e Belotti la ribaltano nel primo tempo. Nella ripresa succede di tutto: pari di Milinkovic, Lukic fa 3-2 all’88’. Ma in pieno recupero Immobile (rigore) e Caicedo danno i 3 punti […]

La Redazione24

,

domenica 01 Novembre 2020.

Lazio, pazzesco 4-3 in casa del Torino: pari di Immobile al 95′, decide Caicedo al 98′!

I biancocelesti passano in vantaggio con Pereira, Bremer e Belotti la ribaltano nel primo tempo. Nella ripresa succede di tutto: pari di Milinkovic, Lukic fa 3-2 all’88’. Ma in pieno recupero Immobile (rigore) e Caicedo danno i 3 punti a Inzaghi



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA