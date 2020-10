L’Inter non ci sta e attacca: “Rigore palese su Perisic, così la Var non funziona”

L'Inter non ci sta e attacca: "Rigore palese su Perisic, così la Var non funziona" L'a.d. nerazzurro Beppe Marotta: "Sull'utilizzo della tecnologia c'è un vuoto normativo e regolamentare, dovrebbe aiutare gli arbitri e intervenire per correggere gli errori. Con l'Aia serve più dialogo"

domenica 01 Novembre 2020.

L’Inter non ci sta e attacca: “Rigore palese su Perisic, così la Var non funziona”

L’a.d. nerazzurro Beppe Marotta: “Sull’utilizzo della tecnologia c’è un vuoto normativo e regolamentare, dovrebbe aiutare gli arbitri e intervenire per correggere gli errori. Con l’Aia serve più dialogo”



