Arturo non è più King. Conte "tradito" da Vidal e l'Inter non fa il salto di qualità Il tecnico nerazzurro ha spinto per mesi per avere il centrocampista cileno, ma finora è andato al minimo sindacale, senza reti né assist. Ma domani contro il Real ha un'altra chance

lunedì 02 Novembre 2020.

Il tecnico nerazzurro ha spinto per mesi per avere il centrocampista cileno, ma finora è andato al minimo sindacale, senza reti né assist. Ma domani contro il Real ha un’altra chance



