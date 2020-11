Clamoroso: fumogeno in campo… col paracadute!

Clamoroso: fumogeno in campo… col paracadute! Al terzo minuto del primo tempo del derby Sampdoria-Genoa, il gioco è stato interrotto per una trentina di secondi per l’arrivo di un fumogeno sul terreno di gioco, che è stato lanciato in campo dai tifosi dall’esterno dello stadio e fatto atterrare con un paracadute incorporato (Immagini Sky) continua […]

La Redazione24

,

lunedì 02 Novembre 2020.

Clamoroso: fumogeno in campo… col paracadute!

Al terzo minuto del primo tempo del derby Sampdoria-Genoa, il gioco è stato interrotto per una trentina di secondi per l’arrivo di un fumogeno sul terreno di gioco, che è stato lanciato in campo dai tifosi dall’esterno dello stadio e fatto atterrare con un paracadute incorporato (Immagini Sky)



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA