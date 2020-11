Docente di Scandale positivo al coronavirus in servizio a San Mauro Marchesato, il Sindaco Barberio chiude le scuole

Scandale,

lunedĂŹ 02 Novembre 2020.

Visto l’evolversi della situazione epidemiologica nei paesi a noi limitrofi e considerato che a Scandale è stato accertato, con tampone rapido, un unico caso di positivitĂ al Covid che riguarda un insegnante del nostro comune in servizio a San Mauro Marchesato, – si legge sulla pagina Facebook del Comune di Scandale – il Sindaco Barberio ha ritenuto di dover chiudere le scuole di ogni ordine e grado dal 3 al 13 novembre, per effettuare una sanificazione straordinaria e per far verificare la necessitĂ di effettuare altri tamponi. Si precisa che questo è l’unico caso accertato di positivitĂ e che tutti i tamponi effettuati alle persone che hanno avuto contatti con l’insegnante sono risultati negativi.

