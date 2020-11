Atto vadalico all’Istituto Gangale di Cirò Marina: “Noi docenti condanniamo il vile gesto”

Riceviamo e pubblicaiamo la nota dei docenti dell’IIS “G. Gangale” di Cirò Marina

Oscare Grisolia

Cirò Marina,

martedì 03 Novembre 2020.

All’indomani dell’atto vadalico commesso al moemento da ignoti, riceviamo e pubblichiamo “Noi docenti dell’IIS “G. Gangale” di Cirò Marina condanniamo con decisione l’atto vandalico compiuto l’altra notte nella nostra scuola. Il vile gesto non ha e non può avere alcuna giustificazione. Quando si ferisce un luogo di educazione e di crescita di ragazze e ragazzi si offende un’intera comunità sia scolastica che civile. Esprimiamo solidarietà e vicinanza alla nostra Dirigente scolastica, Prof.ssa Serafina Rita Anania, alle famiglie degli alunni, al personale ATA. E ai nostri alunni diciamo che noi docenti non ci facciamo intimidire da questi gesti inqualificabili, anzi sono proprio questi vandalismi che ci spronano ad andare avanti con più determinazione e fermezza. Il compito di noi docenti è prima di tutto quello di educare, ed è ciò che continueremo a fare con impegno e serenità , nonostante l’accaduto.”

