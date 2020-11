Aumento patologie oncologiche nel territorio tra Capo Colonna e Isola di Capo Rizzuto, interviene Infusino dei Verdi

La nota di Pietro Infusino consigliere nazionale dei Verdi

La Redazione

Crotone,

martedì 03 Novembre 2020.

Abbiamo assistito, di recente, a una campagna elettorale molto incentrata sulle

questioni ambientali della città : fatta, tuttavia, sulla pelle della povera

gente. Infatti, taluni personaggi in diverse occasioni hanno millantato credito

sulle battaglie ambientaliste degli ultimi vent’anni. Come sempre, dunque, per

l’ennesima volta, ci mettiamo la faccia sui temi scottanti per la città e il

territorio.

Dobbiamo allora con forza denunciare come, oramai da tempo, si stimi un considerevole

aumento di patologie oncologiche nel territorio compreso tra Capo Colonna e

Isola di Capo Rizzuto. Attraverso riscontri – ben documentati e in seguito

approfonditi – abbiamo purtroppo constatato l’esponenziale crescita della incidenza

tumorale non solo nei ben noti siti della città di Crotone. Infatti, risale

addirittura al lontano 2004 l’articolo del giornale Il Crotonese, a firma

di Maria Rosaria Paluccio, già responsabile Scuola e Formazione di Legambiente Calabria, che

riprendeva l’ultimo dossier della stessa Legambiente che segnalava la presenza

di arsenico in quantità considerevole nei tratti di mare antistanti l’area nord

della città di Crotone, a ridosso di Capo Colonna, e l’Area Marina Protetta

“Capo Rizzuto”. Ancora non è stata trovata una risposta per l’elevata presenza

di arsenico in piena Area Marina Protetta. A meno che non dovessimo scoprire un

giorno che qualcuno ha utilizzato, nel corso degli anni, quel tratto di mare come

deposito di materiali inquinanti, ricalcando in mare il preoccupante caso della

“Terra dei fuochi” in Campania. Non appare peregrina la tesi che pure nel

nostro caso siano stati “tombati” dei rifiuti radioattivi provenienti da altre

aree d’Italia, con la connivenza della criminalità organizzata. Questa nuova,

tristissima realtà , se verrà confermata attraverso uno studio scientifico

promosso dalla Regione Calabria, tramite il consigliere espresso dal territorio

Flora Sculco, che noi sollecitiamo, potrà confutare ogni dubbio. Lo strumento

per monitorare il territorio è stato già utilizzato. Si tratta di un elicottero

provvisto di georadar attraverso il quale la Regione, con il Ministero dell’Ambiente,

ha monitorato quattro delle province calabresi, con l’esclusione, dunque, della

sola Crotone.

Naturalmente non è nostro obiettivo creare falsi allarmismi, piuttosto il

proposito è quello di sollecitare una maggiore tutela della salute pubblica di

tutti noi crotonesi.

