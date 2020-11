Brahim Diaz e Dalot, ecco il piano del Milan per tenerseli

Brahim Diaz e Dalot, ecco il piano del Milan per tenerseli Entrambi classe ‘99, si sono già messi in bella evidenza ma c’è un problema: sono arrivati in prestito secco. E Maldini, col benestare di Elliott, sta già trattando con Real e United continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

martedì 03 Novembre 2020.

Entrambi classe ‘99, si sono già messi in bella evidenza ma c’è un problema: sono arrivati in prestito secco. E Maldini, col benestare di Elliott, sta già trattando con Real e United



