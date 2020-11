Cirò Marina. I consiglieri Dell’Aquila, Turano e Strumbo: “Chiediamo sospensione dei tributi comunali vista l’emergenza Covid”

Ci rivolgiamo all’amministrazione comunale in merito alla delicata situazione creata dalla nuova ondata emergenziale del Covid-19

La Redazione

Cirò Marina,

martedì 03 Novembre 2020.

Aquila, Turano e Strumbo

L’ultimo DPCM, ha posto in essere una serie di restrizioni che coinvolgono tutta la popolazione e penalizza alcuni settori in modo particolare.

La situazione emergenziale in cui si è venuto a trovare il

paese, a causa della diffusione del coronavirus (COVID – 2019), ha determinato

una soglia di attenzione progressivamente sempre più alta a cui hanno

corrisposto l’introduzione di norme sempre più restrittive alla circolazione

delle persone e allo svolgimento delle attività commerciali e produttive volte

a contenere il più possibile l’epidemia e quindi gli effetti della malattia;

preso atto, in particolare, dei numerosi interventi normativi diretti sia ad un

contenimento della diffusione dell’epidemia da coronavirus che alla

introduzione di misure di sostegno alle famiglie ed alle imprese in questo

periodo di emergenza e di grave crisi dell’economia interna e mondiale e che il

suddetto quadro normativo, al fine di contrastare la diffusione dell’epidemia,

ha introdotto misure sempre più restrittive non solo alla libera circolazione

delle persone, prevedendo il divieto di ogni forma di assembramento in luoghi

pubblici o aperti al pubblico, ma anche introducendo tutta una serie di misure

di sospensione dello svolgimento delle attività commerciali e di impresa che

stanno determinando pesanti effetti negativi sul tessuto socio-economico locale

in quanto impattanti sull’intero ciclo economico con pesanti ripercussioni

sulle famiglie e sull’intero sistema produttivo.

Pertanto ci rivolgiamo al Sindaco ed all’amministrazione

comunale con spirito costruttivo che abbiamo deciso di tenere, pur sapendo che

il nostro ruolo in Consiglio Comunale, è quello di minoranza.

Ci sentiamo in obbligo di segnalare a

Lei la valutazione di sospendere ogni forma di tassazione relativa ai tributi

da pagare al Comune. In particolare chiediamo

di voler disporre la sospensione dei termini di versamento di tutti i tributi

comunali derivanti da atti di riscossione, avvisi di accertamento,

provvedimenti di rateazione ed ingiunzioni di pagamento in scadenza nel periodo

compreso tra l’1 ottobre 2020 ed il 31 maggio 2021.

Il provvedimento verrà incontro alle gravi ed oggettive

difficoltà in cui versano tante attività economiche e tutti i cittadini e

consentirà di non aggravare ulteriormente il peso della condizione attuale di

tutti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA