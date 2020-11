Crotone, le “discariche” a cielo aperto in alcune strade principale delle Città esistono ancora

Si svuotano i cassonetti, ma cartoni e rifiuti ingombranti giacciono per lungo tempo a terra

Giuseppe Livadoti

CROTONE,

martedì 03 Novembre 2020.

Qualcosa

di diverso in positivo a proposito del decoro e igiene la Città lo sta vivendo

con l’avvento della nuova amministrazione a guida Vincenzo Voce. I cassonetti

vengono svuotati giornalmente e il verde pubblico è tornato ad essere considerato

e curato. Tutto, quindi, procede per il meglio per quanto riguarda decoro e

igiene per le strade cittadine? In alcune zone il servizio della raccolta

dell’umido non è continuo e questo causa il traboccamento dei sacchetti per

terra dovuto al troppo pieno dei contenitori, un’anomalia che diventa l’abitat

naturale dei ratti. Discontinua anche la raccolta dei cartoni, ed ancora più

lenta la rimozione dei rifiuti ingombranti: materassi, water, tapparelle

avvolgibili, telai di finestre, ecc. giacciono a terra da lungo tempo, prima

ancora dell’insediamento dell’attuale amministrazione. Tutto questo è quanto

esiste ancora oggi in alcune vie della Città ed in Via Tomm. Campanella (la

foto lo evidenzia) quartiere nel centro cittadino dove esistono negozi e anche

una clinica. La domanda nasce spontanea: perché alcuni quartieri devono continuare

a vivere con una “discarica” a cielo aperto? Il presidente dell’Akrea, ing.

Gianluca Giglio, ed il Sindaco della Città , ing. Vincenzo Voce, si sono

incontrati per fare il punto sullo stato della raccolta rifiuti a Crotone. Da

quell’incontro è scaturita la volontà di riorganizzare al meglio un servizio

vitale per l’ambiente e la salute. È convinzione unanime di tutti i cittadini

che nulla sarà lasciato d’intentato dalle Istituzioni per risolvere il gravoso

problema dei rifiuti. Nell’attesa, però, sarebbe il caso di prestare maggiore

attenzione a quelle zone che da qualche mese continuano ad essere delle

discariche a cielo aperto.

