Crotone, solidarietà ai lavoratori della Abramo CC da Renato Praticò (Sales Solution)

Ancora una volta sono solo e sempre i lavoratori a scontare il peso delle difficoltà economiche di un’azienda

La Redazione

Crotone,

martedĂŹ 03 Novembre 2020.

Nell’ esprimere piena e totale solidarietà ai lavoratori della Abramo CC per la tutela del loro posto di lavoro, che è e deve essere un diritto primario e reale di tutti e non soltanto una mera enunciazione di principio scritta nella Carta Costituzionale Italiana, SALES SOLUTION, auspicando che esistano ancora margini affinchè tutte le istituzioni economiche e politiche si attivino per riportare l’ABRAMO CC sul terreno della ragionevolezza e trovare gli strumenti che consentano di evitare al nostro territorio un’ulteriore devastante azione di macelleria sociale, esprime piena e totale solidarietà ai lavoratori confidando in una soluzione quanto più immediata e definitiva. “Nulla impedirà al sole di sorgere ancora, perché oltre la nera cortina della notte, c’è sempre un’ Alba che ci aspetta “ Renato Praticò Direttore Generale Sales Solution

© RIPRODUZIONE RISERVATA