È un Milan da scudetto? Cinque motivi per crederci davvero Non c’è solo il fattore Ibrahimovic: il Diavolo segna tanto e gioca senza grande pressione. Già due volte, in passato, dopo aver totalizzato 15 punti dopo 6 gare i rossoneri vinsero il campionato… continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

martedì 03 Novembre 2020.

