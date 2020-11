Gli spari e le persone in fuga: il video dell’attacco

La Redazione24

,

martedì 03 Novembre 2020.

Gli spari e le persone in fuga: il video dell’attacco

La polizia austriaca ha lanciato una operazione su vasta scala nella zona della sinagoga a Vienna, in Seitenstettengasse, dopo che sono stati sparati alcuni colpi d’arma da fuoco, questa sera dopo le ore 20. Secondo prime informazioni, un agente di polizia sarebbe rimasto ferito e dovrebbero esserci alcune vittime. Uno degli autori della sparatoria si sarebbe fatto saltare in aria. Un altro, invece, sarebbe ancora in fuga.



