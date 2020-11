L’attentatore spara in strada e poi scappa: la ripresa da una finestra

La Redazione24

,

martedì 03 Novembre 2020.

Spari in strada a Vienna vicino la Sinagoga. Ecco le prime immagini di uno dei due attentatori (l’altro si sarebbe fatto saltare in area)



