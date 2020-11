L’attualità di Gianni Rodari: con il compleanno del maestro riparte a Cariati il progetto dell’Istituto Comprensivo

Il significato delle sue storie e dell’insegnamento in tempo di pandemia

La Redazione

Cariati,

martedì 03 Novembre 2020.

Nel giorno del compleanno di Gianni Rodari,

nell’Istituto Comprensivo di Cariati, diretto da Agatina Giudiceandrea, è

ripartito il progetto “C’era due volte… Anno Rodariano cariatese”, iniziato lo

scorso anno con l’avvio delle celebrazioni che si sono svolte in tutta l’Italia

per i cento anni dalla nascita del grande scrittore e poeta, avvenuta a Omegna

il 23 ottobre 1920.

Sono stati la stessa Dirigente e i Docenti

dell’Istituto a voler dare continuità al progetto, curato dall’insegnante

Assunta Scorpiniti, che ha coinvolto gli alunni dei tre gradi di scuola

dell’Istituto in un percorso integrato nella didattica e caratterizzato

da partecipazione e grande entusiasmo, oltre che da spunti importanti e

attualissimi.

Mai come ora, infatti, gli elementi fondamentali

dell’opera e della pedagogia di Rodari, come la ricerca dell’essenziale,

l’ottimismo della fantasia, il senso di comunità , la coscienza ambientale, lo

spirito solidale, la comprensione dei più piccoli, esprimono il loro potenziale

educativo, diventando simboli di “resistenza” di fronte alle difficoltà e alle

paure di questo difficile tempo di pandemia.

Numerose, quindi, le iniziative che hanno dato il

via alla seconda annualità del progetto, nel giorno del compleanno del Maestro.

La scuola secondaria di primo grado, mediante risorse

audio e video disponibili, ha approfondito la figura e l’opera rodariana,

avviando confronti ed elaborazioni sui più svariati temi. La favola dell’uomo

“che rubava il Colosseo”, ad esempio, ha dato spunto al dibattito sul tema del

“mio”, del “tuo” e della condivisione; il

racconto “C’era due volte il Barone Lamberto” (che dà il titolo al progetto),

ha fatto riflettere sul rispetto umano; molte delle innumerevoli fiabe sono

state lette, ascoltate, smontate, ricostruite con nuovi significati.

La scuola primaria, invece, oltre a soffermarsi

sullo scrittore, le sue storie, le celebri filastrocche, ha dato vita (nelle

singole classi, nel rispetto delle norme anti-covid) a reading di alunni, letture

condivise, incontri di matematica giocosa, e “inviato” toccanti lettere di buon

compleanno; alcuni esempi: “Ti dico grazie per aver reso la scuola più

divertente, e la vita un sogno”; “Grazie per avermi fatto conoscere il

significato di inventare”; “Le tue filastrocche per tutte le materie ci fanno

imparare divertendoci”; “Leggendo in classe le tue storie sono felice”; “Hai

insegnato a far studiare con la fantasia e non con la noia”; “La tua arte è

fantastica, meravigliosa, immortale, le tue parole resteranno incise nel

cuore”.

La scuola dell’infanzia, infine, ha lavorato

sull’ascolto e sui disegni; ma sono state tantissime, in tutto l’Istituto, le

rielaborazioni “artistiche” delle fiabe e delle filastrocche… in molti casi

piccoli capolavori.

L’opera che però ha più ispirato le attività nei

diversi gradi di scuola è stata l’immancabile “Favole al telefono”; le storie raccontate

ogni sera dal ragionier Bianchi, rappresentante farmaceutico in trasferta, alla

figlioletta che non riusciva ad addormentarsi, sono forse la metafora più

azzeccata di questo tempo che ci vuole fisicamente lontani, ma comunque vicini.

© RIPRODUZIONE RISERVATA