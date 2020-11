Lazio, niente Zenit per Immobile, Strakosha e Leiva. La procura Figc apre un’inchiesta

Lazio, niente Zenit per Immobile, Strakosha e Leiva. La procura Figc apre un’inchiesta Lo stop dovuto ai vincoli Uefa sui tamponi. I giocatori si erano allenati stamattina con il resto della squadra ma non sono partiti per San Pietroburgo. Assenti anche Luis Alberto, Lazzari e Djavan Anderson. Aperto un fascicolo per valutare eventuali violazioni continua […]

La Redazione24

,

martedì 03 Novembre 2020.

Lazio, niente Zenit per Immobile, Strakosha e Leiva. La procura Figc apre un’inchiesta

Lo stop dovuto ai vincoli Uefa sui tamponi. I giocatori si erano allenati stamattina con il resto della squadra ma non sono partiti per San Pietroburgo. Assenti anche Luis Alberto, Lazzari e Djavan Anderson. Aperto un fascicolo per valutare eventuali violazioni



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA