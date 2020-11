Solidarietà ai migliaia di impiegati della Abramo Customer Care da Vito Pitaro (Regione Calabria)

La nota del consigliere regionale Vito Pitaro

Catanzaro,

martedì 03 Novembre 2020.

On. Vito Pitaro: «Solidarietà ai migliaia di impiegati della Abramo Customer Care» Il consigliere regionale Vito Pitaro, capogruppo di “Jole Santelli Presidente”, ha espresso vicinanza ai lavoratori del comparto telecomunicazioni che rischiano il posto. Sono 3000 in tutta la Calabria, 1200 nella sola Crotone.

«Vorrei esprimere la più sincera solidarietà ai dipendenti della Abramo Customer Care che rischiano di perdere il lavoro. Circa 3000 persone potrebbero restare senza un impiego, il che rappresenterebbe un vero e proprio dramma occupazionale per l’intera Calabria. Solo a Crotone sono ben 1200, dunque un comparto piuttosto numeroso. L’azienda, come è noto, ha chiesto il concordato preventivo al Tribunale di Roma perché impossibilitata a pagare gli stipendi. Credo sia un momento davvero difficile per tutti gli impiegati, reso ancor più complicato dalla pandemia in corso. Bisogna, però dimostrare totale vicinanza alle donne e agli uomini della Abramo Customer Care, sperando che venga trovata al più presto una soluzione in grado di mantenere i livelli occupazionali e dunque la loro sopravvivenza, vale dal punto di vista economico e sociale. A tal proposito auspico un intervento da parte di tutte le istituzioni».

