Vienna sotto attacco: spari in sei punti della città, diversi morti e feriti. Il governo: “È terrorismo” Nel primo attentato nei pressi della sinagoga almeno sette le vittime. L’operazione delle forze speciali è ancora in corso, i cittadini invitati a non uscire e non postare foto continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

martedì 03 Novembre 2020.

Vienna sotto attacco: spari in sei punti della città, diversi morti e feriti. Il governo: “È terrorismo”

Nel primo attentato nei pressi della sinagoga almeno sette le vittime. L’operazione delle forze speciali è ancora in corso, i cittadini invitati a non uscire e non postare foto



