Arthur, vali 72 milioni? Col Ferencvaros un’occasione per dimostrarlo

Arthur, vali 72 milioni? Col Ferencvaros un’occasione per dimostrarlo Il centrocampista, arrivato dal Barcellona nello scambio con Pjanic, non è stato mai impiegato con continuità. Stavolta però avrà la chance per prendersi il centrocampo della Juve continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

mercoledì 04 Novembre 2020.

Arthur, vali 72 milioni? Col Ferencvaros un’occasione per dimostrarlo

Il centrocampista, arrivato dal Barcellona nello scambio con Pjanic, non è stato mai impiegato con continuità. Stavolta però avrà la chance per prendersi il centrocampo della Juve



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA