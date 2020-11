Cirò Marina: Dpcm del 3 novembre 2020, ecco l’elenco delle attività che possono restare aperte da venerdi 6

Lo rende noto il Sindaco Sergio Ferrari del Comune di Cirò Marina

Cirò Marina,

mercoledì 04 Novembre 2020.

Sinceramente, pur non condividendo tale scelta, la Calabria è stata considerata dal Governo ZONA ROSSA. Pertanto come appena comunicato dal Presidente del Consiglio, con decorrenza da Venerdì 6 novembre, sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità come da allegato sotto riportato.

Sono sospese le attività dei servizi di ristorazioni (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie). Resta consentito la sola ristorazione con consegna a domicilio, nonché fino alle ore 22:00 l’asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle vicinanze. Come sempre, vi terremo prontamente aggiornati sulle eventuali evoluzioni.

E’ quanto afferma il afferma il Sindaco Ferrari

