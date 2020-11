Lazio-tamponi, il laboratorio rivela: “Noi come l’Uefa, abbiamo segnalato le positività ”

Lazio-tamponi, il laboratorio rivela: “Noi come l’Uefa, abbiamo segnalato le positività” Parla Massimiliano Taccone di Futura Diagnostica: “Processiamo noi i test dei biancocelesti e analizziamo tutti e tre i geni, tra cui quello non specifico del Covid. Ne abbiamo comunicato la positività e cosa comporti, poi se far giocare un calciatore o meno non dipende […]

La Redazione24

,

mercoledì 04 Novembre 2020.

Lazio-tamponi, il laboratorio rivela: “Noi come l’Uefa, abbiamo segnalato le positività”

Parla Massimiliano Taccone di Futura Diagnostica: “Processiamo noi i test dei biancocelesti e analizziamo tutti e tre i geni, tra cui quello non specifico del Covid. Ne abbiamo comunicato la positività e cosa comporti, poi se far giocare un calciatore o meno non dipende da noi ma dallo staff medico della società”



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA