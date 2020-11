Positivi “sì-no-sì”, il caso tamponi-Lazio: un pasticciaccio brutto che va subito chiarito

La Redazione24

,

mercoledì 04 Novembre 2020.

Positivi “sì-no-sì”, il caso tamponi-Lazio: un pasticciaccio brutto che va subito chiarito

Immobile, Leiva e Strakosha non partono per la trasferta di Champions. La Figc ha richiesto i risultati dei tamponi delle precedenti gare tra Coppa e campionato e vuole indagare per capire cosa stia succedendo



