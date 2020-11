Rossi: “Ferencvaros rapido e fisico. Juve, vinci se non lo sottovaluti. E su Szoboszlai vi dico…”

Rossi: "Ferencvaros rapido e fisico. Juve, vinci se non lo sottovaluti. E su Szoboszlai vi dico…" Il c.t. italiano dell'Ungheria sull'avversaria dei bianconeri: "Poco tecnici ma pericolosi e con buoni attaccanti. Il 'mio' centrocampista? In Austria non può migliorare più molto, al Milan invece…"

mercoledì 04 Novembre 2020.

Il c.t. italiano dell’Ungheria sull’avversaria dei bianconeri: “Poco tecnici ma pericolosi e con buoni attaccanti. Il ‘mio’ centrocampista? In Austria non può migliorare più molto, al Milan invece…”



