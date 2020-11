Sospiro di sollievo per Maradona: operazione riuscita. “Diego sta bene”

Sospiro di sollievo per Maradona: operazione riuscita. “Diego sta bene” Il suo portavoce Sebastian Sanchi: “Tutto è andato come previsto, Diego sta bene e sta riposando nella sua stanza”. L’ex Pibe de oro è stato operato d’urgenza per rimuovere un coagulo alla testa, risultato di un trauma continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

mercoledì 04 Novembre 2020.

Sospiro di sollievo per Maradona: operazione riuscita. “Diego sta bene”

Il suo portavoce Sebastian Sanchi: “Tutto è andato come previsto, Diego sta bene e sta riposando nella sua stanza”. L’ex Pibe de oro è stato operato d’urgenza per rimuovere un coagulo alla testa, risultato di un trauma



