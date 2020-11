Strongoli: Centro scommesse all’interno di un negozio articoli da pesca, multa da 150 mila euro

L’operazione ha permesso di accertare la presenza di tre postazioni internet che consentivano la connessione a piattaforme di gioco online

Comunicato della Guardia di Finanza

Strongoli,

mercoledì 04 Novembre 2020.

I finanzieri del Comando Provinciale di

Crotone, nell’ambito di mirati servizi finalizzati alla prevenzione e alla repressione

di illeciti nel settore delle scommesse, hanno effettuato un controllo presso

un esercizio commerciale sito nella provincia pitagorica.

In particolare, le Fiamme Gialle del Gruppo,

al termine di un’attenta analisi di rischio condotta attraverso l’uso delle sofisticate

banche dati in uso al corpo della Guardia di Finanza e, dopo aver compiuto

preliminari sopralluoghi, hanno proceduto all’esecuzione di un accesso presso

un negozio esercente l’attività di commercializzazione di articoli da pesca

sportiva, in Marina di Strongoli.

L’operazione ha permesso di accertare la

presenza di tre postazioni internet che consentivano la connessione a

piattaforme di gioco online per effettuare giocate su eventi sportivi senza le

necessarie concessioni ed autorizzazioni.

Inoltre i finanzieri, nel corso del

controllo, hanno avuto modo di accertare la mancata affissione, all’interno dei

locali, della tabella dei giochi proibiti, prevista dal Testo Unico delle Leggi

di Pubblica Sicurezza.

All’esito dell’ispezione le Fiamme Gialle

pitagoriche hanno proceduto al sequestro amministrativo di tutte le

apparecchiature strumentali alla raccolta delle scommesse, alla verbalizzazione

finalizzata all’irrogazione delle sanzioni pecuniarie, quantificabili

complessivamente in circa 150 mila euro, ed al deferimento del titolare, alla

locale Procura della Repubblica, per la violazione dell’art. 110 del T.U.L.P.S..

Tale servizio costituisce

un’ulteriore risposta alla diffusa esigenza di legalità nello specifico

settore, proveniente sia dalle linee d’azione del Comando Generale del Corpo,

finalizzate al recupero di una importante risorsa per le casse dello Stato, sia

dalla necessità di tutelare i giocatori.

© RIPRODUZIONE RISERVATA