giovedì 05 Novembre 2020.

Alvaro, altri due gol per riprendersi la Juve: "Qui mi sento desiderato" Quando segna i bianconeri non perdono, dalla Serie A alla Champions. Tornare a Torino è l'occasione della vita, Morata non vuole sprecarla: "Alla Juve ho tutto ciò che mi serve"

giovedì 05 Novembre 2020.

