giovedì 05 Novembre 2020.

Come il vino, invecchia e migliora: ecco perché Pirlo non può rinunciare a Cuadrado

Sette volte titolare nella Juventus finora, il colombiano invecchia e migliora: a 34 anni, con 190 presenze in bianconero, è sempre decisivo



